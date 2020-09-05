Мэра Днепра облили зеленкой на встрече с горожанами (фото, видео)

В субботу, 5 сентября, в Днепре напали на мэра города Бориса Филатова, который проводил очередную встречу с горожанами. Стоит отметить, что Филатов постоянно общается с жителями города и в соцсетях.

О нападении сам Филатов сообщил в Facebook.

Инцидент произошел днем в одном из дворов на левом берегу Днепра.

На происходящее Филатов отреагировал так: «..я продолжаю проводить встречи даже слегка изменив цвет».

Горожане, присутствующие на встрече, задержали нападавшего.

Напомним, в прошлого году городской голова Днепра Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Предметом спора было открытие моста ко Дню города. Пари Филатов выиграл.

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