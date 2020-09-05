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Написал протест кровью на стене: пленник боевиков Григорий Синченко вскрыл себе вены в Донецком СИЗО

17:43 5 сентября 2020
Григорий Синченко

Украинский патриот Григорий Синченко, которого пророссийские боевики в третий раз взяли в плен и бросили «на подвал», вскрыл себе вены.

29-летнего Синченко жестоко пытали в Донецком СИЗО. Матери он рассказал, что к пыткам и избиению причастен следователь Станислав Кошевой.

«Его зверски избивали, требуя отказаться от нашего адвоката и подписаться под того, которого они хотят. Гриша порезал вены и кровью в камере написал протест против пыток», — сообщила «Укринформу» его мать Татьяна Гулевская.

Сейчас пленный находится в больнице при СИЗО, в одиночной камере.

Напомним, первый раз Синченко попал в плен в 2016 году. Его обвинили в проукраинской позиции. Юношу освободили во время большого обмена 2017 года. В конце 2019-го он снова был схвачен по обвинению в подрыве станции мобильной связи. Весной текущего года Синченко смог сбежать, а летом снова был схвачен боевиками.

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Написал протест кровью на стене: пленник боевиков Григорий Синченко вскрыл себе вены в Донецком СИЗО

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