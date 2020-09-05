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Происшествия

Пьяный посетитель устроил резню в кафе под Запорожьем: много раненых (фото)

18:52 5 сентября 2020
нож

В городе Орехово Запорожской области пьяный посетитель кафе устроил резню. Ранее в Харькове мужчина напал с ножом на женщину.

Инцидент под Запорожьем произошел поздно вечером 4 сентября в кафе на улице Набережной.

Прибывшие на место полицейские увидели драку и нетрезвого мужчину, который размахивал ножом. Были вызваны дополнительные наряды полиции и сотрудники уголовного блока.

Следственно-оперативная группа установила, что в развлекательном заведении во время распития спиртных напитков между 35-летним мужчиной и группой его односельчан произошел конфликт, переросший в драку.

В результате старший мужчина достал нож и ударил им сначала 18-летнего парня, попав в грудную клетку, а потом еще троих 17-летних юношей, ранив их в конечности и туловище.

Сейчас 18-летний парень находится в реанимационном отделении местной больницы в тяжелом состоянии, трое других пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой, сообщили в Запорожском областном главке полиции.

Подозреваемый задержан. Полиции удалось предотвратить над ним самосуд, перевернув его машину.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Санкция по статье предусматривает до пятнадцати лет заключения.

Ранее сообщалось об инциденте на Житомирщине, где 40-летний мужчина с ножом накинулся на девятерых посетителей кафе. В результате погиб 29-летний парень. Подробно об этом в материале «ФАКТОВ».

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