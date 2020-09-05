В семье, которая жила под открытым небом в парковой зоне Одессы, умерла мама. Об этом в соцсети сообщил замначальника ювенальной превенции полиции Одесской области Дмитрий Ревун.



Мальчик, которого отвезли в больницу, пока об этом не знает. Отец ребенка сказал, что расскажет ему все сам, но пока еще не знает как это сделать.



«Перед самой непогодой, на пару дней удалось найти временное жилье для отца ребенка и средства, чтобы можно было существовать. Служба по делам детей активно включились в ситуацию и сопровождают ребенка. Одесские волонтеры обещали включиться в помощь отцу и сыну, в понедельник все вместе продумаем ближайшие планы: психологи, юристы, работа, жилье… Им придется планировать жить по-новому, в новых условиях. И важно, что нашлись люди, готовые активно участвовать в жизни этой семьи», — пишет полицейский.



Ранее «ФАКТЫ» писали, как в Одессе соцслужбы отобрали дочь у отца-одиночки из-за «неправильных» документов.

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