27.56 / 27.78 32.43 / 32.85
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В семье, жившей в одесском парке, произошла трагедия: нашумевшая история получила печальное продолжение

19:11 5 сентября 2020
в парке

В семье, которая жила под открытым небом в парковой зоне Одессы, умерла мама. Об этом в соцсети сообщил замначальника ювенальной превенции полиции Одесской области Дмитрий Ревун.

Мальчик, которого отвезли в больницу, пока об этом не знает. Отец ребенка сказал, что расскажет ему все сам, но пока еще не знает как это сделать.

«Перед самой непогодой, на пару дней удалось найти временное жилье для отца ребенка и средства, чтобы можно было существовать. Служба по делам детей активно включились в ситуацию и сопровождают ребенка. Одесские волонтеры обещали включиться в помощь отцу и сыну, в понедельник все вместе продумаем ближайшие планы: психологи, юристы, работа, жилье… Им придется планировать жить по-новому, в новых условиях. И важно, что нашлись люди, готовые активно участвовать в жизни этой семьи», — пишет полицейский.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как в Одессе соцслужбы отобрали дочь у отца-одиночки из-за «неправильных» документов.

342

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

в парке

В семье, жившей в одесском парке, произошла трагедия: нашумевшая история получила печальное продолжение

Прогноз погоды

Еще три дня жары: синоптик рассказала, когда наступит похолодание

Крым, водоем

Ливни не помогут: оккупанты объяснили, почему водохранилища Крыма останутся незаполненными

нож

Пьяный посетитель устроил резню в кафе под Запорожьем: много раненых (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер