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Происшествия

Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик взял на себя личную ответственность за будущее пострадавшего

19:31 5 сентября 2020
машина
Алина ДРОНОВА

3 сентября в Кривом Роге, где недавно побывал президент Зеленский, недалеко от «тысячки» водитель Volkswagen сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Водителем авто оказался сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика, пишет местное издание Krivbass.city.

На своей странице в Facebook Дмитрий Шевчик заявил, что беда произошла в двух семьях:

«Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины», — пишет Шевчик.

По словам Дмитрия Шевчика, его сын не скрывался с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией.

«Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации», — прокомментировал ситуацию кандидат в мэры.

Он подчеркнул, что берет на себя личную ответственность за будущее пострадавшего ребенка.

«Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка», — отметил Шевчик.

Напомним, в пятницу, 4 сентября, в Полтаве произошло ДТП, в котором погиб человек.

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