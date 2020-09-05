На Ровенщине учительница убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой: первые подробности и фото с места трагедии

В субботу, 5 сентября, на территории Билокриницкого сельсовета Ровенской области, произошло убийство, при чем женщина его совершившая пыталась покончить с собой. Два дня назад в Ивано-Франковской области 15-летний подросток убил своего дедушку.

Семья с Ровенщины характеризуется положительно, мужчина работал в строительной фирме, а его жена занималась преподавательской деятельностью.

Как сообщили в областном главке полиции, 44-летняя учительница из револьвера выстрелила в своего 45-летнего мужа и 13-летнюю дочь. После этого попыталась покончить жизнь самоубийством.

Смертельно раненый мужчина до того, как скончался, еще успел позвонить своему отцу, который и вызвал полицию.

Девочку с множеством проникающих ранений грудной клетки госпитализировали. Доставили в больницу без сознания и саму женщину. У нее резаные раны рук и пулевое ранение головы. Возле больничной палаты выставлена охраны.

Состояние женщины врачи оценивают как стабильное, а девочке делают операцию.

На месте преступления следователи изъяли травматическое оружие и револьвер. Открыто уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Покушение на убийство». Ведется следствие.

Полиция отмечает, что причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, В Черниговской области полицейские задержали мужчину, зарезавшего своего восьмилетнего сына и оставившего его тело на поле с подсолнухами.

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