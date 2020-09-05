27.56 / 27.78 32.43 / 32.85
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Ровенщине учительница убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой: первые подробности и фото с места трагедии

20:52 5 сентября 2020
полицейские

В субботу, 5 сентября, на территории Билокриницкого сельсовета Ровенской области, произошло убийство, при чем женщина его совершившая пыталась покончить с собой. Два дня назад в Ивано-Франковской области 15-летний подросток убил своего дедушку.

Семья с Ровенщины характеризуется положительно, мужчина работал в строительной фирме, а его жена занималась преподавательской деятельностью.

Как сообщили в областном главке полиции, 44-летняя учительница из револьвера выстрелила в своего 45-летнего мужа и 13-летнюю дочь. После этого попыталась покончить жизнь самоубийством.

Смертельно раненый мужчина до того, как скончался, еще успел позвонить своему отцу, который и вызвал полицию.

Девочку с множеством проникающих ранений грудной клетки госпитализировали. Доставили в больницу без сознания и саму женщину. У нее резаные раны рук и пулевое ранение головы. Возле больничной палаты выставлена охраны.

Состояние женщины врачи оценивают как стабильное, а девочке делают операцию.

На месте преступления следователи изъяли травматическое оружие и револьвер. Открыто уголовное производство по статьям «Умышленное убийство» и «Покушение на убийство». Ведется следствие.

Полиция отмечает, что причины произошедшего пока неизвестны.

Напомним, В Черниговской области полицейские задержали мужчину, зарезавшего своего восьмилетнего сына и оставившего его тело на поле с подсолнухами.

320

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

полицейские

На Ровенщине учительница убила мужа, ранила дочь и пыталась покончить с собой: первые подробности и фото с места трагедии

Кулеба

Украина срочно созывает заседание ТКГ: что произошло

Прогноз погоды

Еще три дня жары: синоптик рассказала, когда наступит похолодание

в парке

В семье, жившей в одесском парке, произошла трагедия: нашумевшая история получила печальное продолжение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер