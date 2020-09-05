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Происшествия

В Херсоне обстреляли рейсовый автобус с пассажирами (фото)

21:17 5 сентября 2020
автобус

В субботу, 5 сентября, в Херсоне неизвестные обстреляли автобус. Об этом в Facebook сообщил директор КП «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Павел Ткаченко. На днях на каховской трассе расстреляли маршрутку.

Ткаченко уточнил, что ЧП произошло в 16:50. Автобус только отъехал от конечной остановки на проспекте Адмирала Сенявина. В салоне находилось 5 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

Под постом появились возмущенные и сочувствующие комментарии.

Напомним, 27 августа на трассе Киев-Харьков из автоматического оружия расстреляли автобус с представителями организации «Патриоты — За жизнь». Нападающих задержали. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

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