В Виннице легковушка на скорости снесла группу людей: жуткий момент попал на видео (18+)

В субботу, 5 сентября, в Виннице произошло ДТП, в котором пострадали двое пешеходов и водитель машины. В это же время в Прикарпатье в ДТП погибли четыре человека.

Авария в Виннице случилась на перекрестке улицы Келецкая и проспекта Космонавтов.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda во время поворота не справился с управлением и выехал на островок безопасности. Во время того, как люди помогали водителю Mazda выехать, с иномаркой столкнулся водитель автомобиля BMW, который двигался по улице Келецкой. BMW еще столкнулся с Fiat, который двигался впереди во встречном направлении.

В результате ДТП водитель BMW и двое пешеходов в возрасте 19 и 43 лет, которые толкали Mazda, с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По факту ДТП следствием начато уголовное производство. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок, сообщили в полиции.

Напомним, 4 сентября в Полтаве в ДТП погиб человек.

441

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter