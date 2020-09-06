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Украли sim-карты, оформляли кредит и выводили деньги: в сети рассказали о поразительном случае мошенничества в Украине

8:48 6 сентября 2020
смартфон

Оператора мобильной связи lifecell поймали на утечке персональных данных клиентов. Ранее персональные данные украинцев продавали через мессенджер в Telegram.

О ситуации lifecell рассказал Антон Заниздра.

Мужчина считал, что зарегистрированный номер у мобильного оператора обеспечивает безопасность счетов и аккаунтов.

«На самом деле они просто залили в свою базу мои личные данные. Я думал, что все действия с номером телефона будут защищены дополнительным подтверждением через BankID, но нет. Они просто подключились к МОНО и вытащили все данные о мне», — пишет Заниздра.

По его словам, мошенники, ввели его номер в какой-то Telegram-канал, нашли паспортные данные, которые были слиты когда-то давно. Позвонили в колл-центр, назвали его фамилию, имя и номер паспорта. Им подтвердили удаленную замену сим-карты.

«И все, пару минут, моя симка мертвая, они заходят в телеграм, монобанк, оформляют кредиты онлайн с моего номера», — уточняет он, добавив, что номер сначала украли у его жены.

О том, сколько усилий пришлось приложить, чтобы разрешить ситуацию Заниздра подробно рассказал в своем посте.

Напомним, в период пандемии коронавируса хакеры под предлогом информирования граждан о развитии инфекции, используя вредоносное программное обеспечение, получали доступ к персональным данным пользователей сети для дальнейшего присвоения их денег.


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