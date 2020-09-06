На Донбассе пропали двое украинских военных

Во время тушения пожара в поселке Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области пропали двое украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

«По состоянию на утро ликвидирован огонь вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются», — говорится в сообщении штаба.

Как писади «ФАКТЫ», на Донбассе бушуют масштабные лесные пожары. Больше всего от пожаров страдает оккупированная часть Донбасса, так как укаринские спасатели не имеют возможности их потушить. По информации соцсетей, наиболее страшные последствия возгораний — в поселке Новый Свет, расположенном под Донецком. Здесь сгорело до 30 домов, погибли два человека, есть много пострадавших. Поселок полностью обесточен, в нем отсутствует связь.

В подконтрольной Украине части Луганской области украинским спасателям удалось локализовать пожар. Военного, пропавшего во время тушения пожара на Луганщине, позднее нашли мертвым.

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