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Происшествия

В Ровенской области 14-летний подросток спас студентку от насильника

11:31 6 сентября 2020
Дмитрий

В Ровенской области 14-летний подросток спас студентку от нападения. Трагедия едва не случилась в селе Квасилов, когда девушка вечером возвращалась домой из магазина. Преступник внезапно напал на нее, повалил на землю и начал душить, визг девушки услышал школьник и прибежал на помощь.

Юный спасатель смог оттянуть мужчину от студентки, которая уже теряла сознание. Вскоре злоумышленника задержали, сообщает ТСН.

«Я услышал какой-то писк, подумал, что ребенок… Я оттянул его, он сразу начал убегать», — рассказывает парень Дима.

Студентка Екатерина возвращалась домой из магазина, когда заметила, что за ней идут. Перешла на другую сторону улицы, но агрессор не отставал. Внезапно он набросился на хрупкую девушку, зажал локтем и повалил на землю.

После освобождения от насильника Катя позвонила маме, а та — в полицию. Подключили и соседей, один из которых и поймал неадеквата. Как оказалось, 30-летний задержанный накануне вышел из тюрьмы, где сидел за угон авто, а раньше привлекался еще и за хулиганство. Почему напал на девушку, объяснить не может.

Как писали «ФАКТЫ», ранее правоохранители доказали причастность жителя Черновицкой области к изнасилованиям несовершеннолетних девушек с нарушениями интеллектуального развития.

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В Ровенской области 14-летний подросток спас студентку от насильника

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