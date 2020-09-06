Смертельное мото-ДТП на Варшавской трассе: первая информация и эксклюзивные фото

В ночь на воскресенье, 6 сентября, на Варшавской трассе произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и Fiat Doblo.

По словам очевидцев, пилот спортивного мотоцикла, вроде бы как не справился с управлением, и выскочил на встречную полосу, где влетел в Fiat Doblo. Удар был настолько сильным, части тела водителя мотоцикла и его пассажирки разбросало на десятки метров, а части поврежденного байка загорелись.

В результате случившегося погиб водитель мотоцикла, его пассажирка, а также получил травмы разной степени тяжести водитель Fiat Doblo, который оказался, зажат в поврежденном авто, и после его извлечения он был доставлен в больницу.

На месте случившего работала, полиция, которая устанавливала личности погибших, а также причину этой смертельной ДТП. Очевдици не исключают, того, что пилот мотоцикла превысил скорость, что могло привести к трагедии.

Ранее «ФАКТЫ"сообщали, что на трассе Киев-Чоп авто протаранило мотоцикл с семьей — жена пилота погибла на месте, а мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами. Второй участник ДТП с места происшествия скрылся.

Фото Василия Тальского специально для «ФАКТОВ»

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