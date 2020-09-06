27.60 / 27.74 32.46 / 32.81
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве среди белого дня полностью сгорел полицейский автомобиль (видео)

14:22 6 сентября 2020
Автомобиль

В Киеве 6 сентября посреди улицы загорелся автомобиль полицейских. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

На видео можно увидеть, что огонь охватил весь автомобиль. Скорей всего, после пожара он уже не будет подлежать ремонту. Причины возгорания неизвестны. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

«Опять газ? Метан?», — подписал видео автор публикации.

Как писали «ФАКТЫ», почти год назад в Измаиле Одесской области на ходу загорелся автомобиль сотрудников полиции. Автомобиль Renault Duster со следственно-оперативной группой ехал на вызов коллег из патрульной полиции, которые задержали людей, перевозивших подозрительный металл. По пути на место происшествия, находясь на Аэродромном шоссе (за мостом) автомобиль полицейских внезапно загорелся.

125

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арестович

Перемирие разрушает "ДНР" и "ЛНР" быстрее, чем война, — Алексей Арестович

Шуфрич

Шуфрич у Шустера порассуждал о "яйцах Лукашенко"

военная техника

Для сдерживания протестов в центре Минска появились БТРы (видео)

карантин

Население расслабилось: инфекционист прогнозирует закрытие школ уже в конце сентября

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер