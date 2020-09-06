На Донбассе пропавшие при пожаре военные погибли на минном поле

В Вооруженных Силах Украины выяснили судьбу двух военных, которые пропали во время тушения пожара у поселка Верхнеторецкое Донецкой области. Бойцы были отрезаны пламенем и пытались обойти охваченный огнем участок в серой зоне.

Как сообщило оперативное командование «Восток», двое военных погибли, когда пытались уйти из опасного района и попали на вражеское минное поле.

Напомним, ранее ООН признала Донбасс самым заминированным районом в мире. Волонтеры как минимум трех международных организаций пытались составить приблизительные карты заминированных территорий. По самым скромным оценкам, на разминирование Донбасса понадобится более 10 лет и миллиарды долларов.

Фото dn.dsns.gov.ua

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