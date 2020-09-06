В Николаеве родители избили педофила, пристававшего к ребенку прямо на улице (видео 18+)

В Николаеве по улице Садовой вечером 5 сентября неизвестный мужчина прямо на улице начал приставать к ребенку, но его защитили взрослые. Один из очевидцев снял видео на месте происшествия.

Среди взрослых, заметивших, что незнакомый мужчина цепляется к ребенку, были и его родители. Они прекратили это и побили мужчину. После чего вызвали полицию, которая забрала его, сообщает Новости-N.

Текст на само видео прикрепил автор ролика

Как писали «ФАКТЫ», случаи педофилии, к сожалению, не редкость в Украине. Так, дикий случай произошел в Ивановском районе Одесской области. Здесь 23-летний местный житель, выпасавший скот, изнасиловал 12-летнего мальчика. О происшествии в полицию сообщила мать потерпевшего. По словам мальчика, все случилось на пастбище, где злоумышленник — его знакомый односельчанин — пас скот.

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