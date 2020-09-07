В Днепре мужчина бросил гранату в жилой дом, пострадали люди

В городе Днепр, где на выходных произошло нападение на мэра города Бориса Филатова, правоохранители зафиксировали еще один опасный инцидент: в Амур-Нижнеднепровском районе города мужчина бросил гранату в жилой дом, отчего пострадали люди.

Об этом сообщили в областном отделе Нацполиции.

«Событие произошло 6 сентября возле одного из домов по улице Баженова г. Днепр. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин. Злоумышленник задержан», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровского отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 15 ч.2 ст. 115 ч.2 п. 1,5 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце августа в Днепре в результате взрыва гранаты возле продуктового рынка погиб мужчина.

384

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter