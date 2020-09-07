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Происшествия

В Херсоне водитель тащил полицейского на капоте авто полкилометра: подробности и фото

11:18 7 сентября 2020
Полицейский

В Херсоне, где недавно неизвестные обстреляли автобус с пассажирами, водитель наехал на офицера полиции, протащил его несколько сотен метров на капоте авто и сбежал.

Как сообщают в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции, правоохранители пришли с обысками к 48-летнему мужчине, которого заподозрили в хранении наркотических средств. Хозяин дома, воспользовавшись моментом, сел за руль своего авто и, убегая, наехал на 24-летнего оперуполномоченного Корабельного отделения полиции.

«Злоумышленник протянул полицейского на капоте с полкилометра», — отмечают в полиции.

Правоохранители установили, что беглец пытается выехать за пределы Херсонской области. Его догнали и задержали на 11-м километре от стационарного поста «Пассат» на автотрассе Херсон — Джанкой — Феодосия.

«Херсонцу сообщили о подозрении по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины и поместили его в изолятор временного содержания. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», — добавили в полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мариуполе водитель, отвлекшийся на телефонный разговор, сбил двоих девушек-криминалисток, работавших на месте преступления.

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