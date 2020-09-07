В Киеве в четвертый раз за неделю "заминировали" гимназию: видео с места ЧП

В Киеве, где несколько дней назад неизвестные «минировали» школу № 263 на Троещине, экстренные службы получили сообщение о взрывчатке в гимназии № 32.

По информации ресурса «Киев Оперативный», выложившего видео с места ЧП на своей страничке в социальных сетях, это уже четвертое «минирование» за шесть дней. На видео видно, как из школы эвакуируют школьников, а под зданием учебного заведения стоят машины спасателей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «минерами» общеобразовательных школ в Дарницком районе столицы оказались две одиннадцатиклассницы. 17-летние одноклассницы, сообщившие о взрывчатке в учебных заведениях, решили таким образом пошутить. Из-за их «шутки» из школ были эвакуированы около 1,5 тысяч школьников.

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