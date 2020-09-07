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В Ужгороде вооруженный подросток ограбил АЗС: момент попал на видео

12:22 7 сентября 2020
задержание подростка, ограбившего АЗС в Ужгороде

В воскресенье, 6 сентября, в Ужгороде произошло разбойное нападение на АЗС, расположенную на улице Заньковецкой. По словам женщины — оператора заправки, в помещение ворвался мужчина в маске, вооруженный пистолетом, забрал из кассы выручку в 2500 гривен и скрылся. (Ранее в Одессе подросток участвовал в налете на ломбард.)

— По горячим следам грабитель был установлен. Он оказался 15-летним местным жителем, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области. — Его оперативно задержали в городе Иршава, где он гостил у своих знакомых…

Вещественные доказательства — пневматический пистолет и часть денег — изъяты. По данному факту открыто уголовное производство по статье «Разбойное нападение». Подросток помещен в СИЗО, решается вопрос об оглашении ему подозрения и избрании меры пресечения. Следователи также проверяют задержанного на возможную причастность к другим преступлениям.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об ограблении группой подростков известного ювелирного магазина в Германии. Причем одним из злоумышленников оказался 14-летний парень из Украины.

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