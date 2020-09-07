Эпопея с Delfi стала предвыборной: мэр пропиарился, а визит Зеленского в Одессу снова отложили

Работы по подготовке к эвакуации из пляжной акватории полузатонувшего танкера Delfi продолжаются. Несмотря на оптимистичные заверения о «выходе на финишную прямую», реалии внесли свои коррективы. Этим решили воспользоваться в предвыборном пиаре представители различных политсил.

«Что такое предвыборное безумие. Одесса, пляж „Дельфин“. Прямо сейчас один местный политик, который сильно хочет быть вновь переизбран, делает видеосъемку возле затонувшего Delfi. Убежден, что будет рассказывать, как сильно работал, чтобы поднять затонувшее судно (кто знает, возможно, мысленно), и без него вообще ничего бы не произошло, но мы хорошо понимаем, что его интересует исключительно поднятие собственных рейтингов, а не танкера. Не удивляйтесь, если в интернете или ТВ-пространстве встретите большое количество спасателей в этом и других вопросах, выборы приближаются, — так отреагировал в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий на съемку мэра Одессы возле танкера и добавил: — Товарищ мэр, а при чем здесь вы?..»

Пока «выясняли отношения», стало ясно, что буксировка танкера перенесена… в очередной раз.

Утром в понедельник, 7 сентября, мэр Одессы Геннадий Труханов разместил свое новое видеообращение, в котором сообщает, что при подъеме полузатонувшего судна вскрылись неприятные «сюрпризы». В частности, вынуждены перенести финальную часть эвакуации судна с пляжа в связи с тем, что необходимо устранить течь в машинном отделении танкера.

По словам Труханова, также определенные коррективы в график работ вносит неблагоприятная погода (вероятно, имеется в виду ветер).

Как отмечают специалисты, финальная стадия операции включает откачку воды из танков (емкостей судна), куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния (были высокие волны и ветер), испытание водотечности, перемещение на глубину, заведение тросов и устройств для крепления танкера между баржей и плавкраном «Атлас-4». А затем буксировку к месту его дальнейшего пребывания (разделки).

На судне пытаются устранить течи, продолжается откачка воды из танков. Рядом с Delfi находится баржа, которую подогнали накануне, судно-нефтесборщик, а также три буксира.

Теперь уже абсолютно ясно, что ранее конца текущей — начала будущей недели (и это в лучшем случае) эвакуировать судно не удастся.

С некоторых пор (а именно с момента срыва операции, когда в Одессу 3−5 сентября собирался с рабочей поездкой президент) ход работ находится под контролем Офиса главы государства. Ведь визит Владимира Зеленского в Одессу не отменен, а только перенесен. По имеющейся информации, он намерен не только лично проинспектировать финальную часть девятимесячной эпопеи с Delfi, но и презентовать одесскую команду «Слуг народа», которые идут на местные выборы. А здесь вдруг все откладывается.

Все участники «процесса» торопятся. Непосредственные исполнители «танкерной операции» вовремя успели подстраховаться, обозначив окончательную «рабочую дату» уборки танкера 20 сентября.

Напомним, танкер Delfi потерпел крушение в Одесской акватории в ноябре 2019 года и «лег на борт» возле городского пляжа «Дельфин».

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