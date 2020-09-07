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Происшествия

«Отрезал» ноги пешеходу: в Николаеве ищут водителя фуры, по вине которого умер мужчина (фото, видео 18+)

14:58 7 сентября 2020
ДТП в Николаеве

Трагедия произошла в минувшую субботу, 4 сентября, вечером в Николаеве. На проспекте Героев Украины, в районе Терновского кольца, водитель фуры совершил наезд на 54-летнего мужчину. С места происшествия грузовик уехал.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил механическую ампутацию обеих ног и был госпитализирован, но спустя сутки скончался в больнице.

Видео 18+

Полиция ищет водителя, который наехал на мужчину. На проспекте Героев Украины камеры видеонаблюдения зафиксировали движение грузовика, который может быть причастен к совершению смертельного ДТП (на фото).

Просьба ко всем, кто владеет полезной для следствия информацией, обратиться в отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области или звонить по номерам: (093) 483−63−79, 102.

Этот случай получил в Николаевской области широкий резонанс. По некоторым данным, скорая помощь и полиция на место происшествия ехали более получаса и якобы именно позднее прибытие врачей стало причиной летального исхода. Хотя сами медики это отрицают. Как пишет местное издание «Новости-Н», на дороге еще живой мужчина находился в сознании и просил позвонить его сестре и сообщить о случившемся. Под колеса же он попал, пытаясь остановить такси. По словам главного врача Больницы скорой медпомощи Николаева Александра Демьянова, в клинике у пострадавшего несколько раз останавливалось сердце.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшной аварии в Кропивницком. На пешеходном переходе водитель на авто сбил женщину и переехал ее. Момент попал на видео.

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