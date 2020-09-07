В Киеве ограбили DZIDZIO: что об этом известно

В воскресенье, 6 сентября, в Киеве напали на артиста Михаила Хому, выступающего под псевдонимом DZIDZIO, это уже не первое нападение на него.

Как сообщает APnews, полиция открыла уголовные производства по факту происшествия.

«По делу уже открыты два уголовных производства: по части 1 статьи 185 (Кража) и части 1 статьи 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. На сегодняшний момент все обстоятельства происшествия и лица, совершившие нападение, устанавливаются», — говорится в сообщении.

Нападение произошло в Шевченковском районе Киева на улице Стрелецкой. Сначала Михаилу Хоме брызнули в лицо слезоточивым газом, а затем его ограбили.

Пресс-секретарь артиста заявила, что не может разглашать подробности происшествия из-за тайны следствия.

Ранее сообщалось, что DZIDZIO на главной площади Львова «запустил» денежный дождь.

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