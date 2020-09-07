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Происшествия

5 тысяч гривен за удар ножом: в Славянске полиция смогла предотвратить заказное убийство

15:28 7 сентября 2020
Задержание преступника

В Донецкой области, где ранее правоохранители предотвратили заказное убийство мужчины его бывшей женой, произошел похожий случай — местный житель заказал наемному убийце бойфренда экс-супруги.

Как сообщают в ГУНП в Донецкой области, жизнь сожителя бывшей жены заказчик оценил в пять тысяч долларов. Отмечается, что о готовящемся в Славянске преступлении полицейским стало известно еще в начале августа.

«34-летний заказчик передал задаток в 14 тысяч гривен наемному убийце, чтобы отомстить бывшей жене за развод. По его плану, киллер должен был зарезать мужчину, чтобы это выглядело, как нападение неизвестного», — сообщили в полиции.

Правоохранители инсценировали убийство 42-летнего жителя Славянска и задержали заказчика. Во время обыска были изъяты фотографии «убитого», которые киллер предоставил как доказательство выполненной работы.

Открыто уголовное производство, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пять тысяч долларов оценил жизнь своего бизнес-партнера и столичный предприниматель, работающий в ІТ-сфере. Правоохранители инсценировали убийство и взяли заказчика.

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