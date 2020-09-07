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Происшествия

Суд вынес приговор террористу «ЛНР», пытавшемуся устроить экологическую катастрофу на Луганщине

16:06 7 сентября 2020
Хранилище аммиака

В суде доказана вина гражданина Украины, который по заданию кураторов из ФСБ России пытался совершить диверсию на территории крупного химического предприятия — Северодонецкого «Азота».

Как сообщает Офис генпрокурора, в Северодонецком городском суде Луганской области прокуроры доказали, что задержанный мужчина был боевиком так называемой «народной милиции ЛНР». В 2018 году его завербовали сотрудники ФСБ РФ и поручили взорвать резервуары аммиака на территории Северодонецкого «Азота», относящегося к объектам 1 степени химической опасности.

Боевик пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк, где в схроне взял два РПГ-22. С их помощью диверсант планировал подорвать резервуары с аммиаком на территории предприятия. Такая диверсия должна была привести к экологической катастрофе и массовому уничтожению жителей Луганской области.

Задержанного приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентов «ЛНР», которые помогали боевикам формировать базу потенциальных диверсантов.

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