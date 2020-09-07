Еще одна жертва «перемирия»: скончался боец ВСУ, подорвавшийся 6 сентября на взрывном устройстве

В понедельник, 7 сентября, от полученных ран скончался военнослужащий, который был ранен в Донецкой области при подрыве за день до этого.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил, на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14, расположенная в районе Новгородского. В результате диверсии двое бойцов получили ранения. От полученных ожогов один пострадавших военнослужащих умер.

Ранее сообщалось, что при тушении пожаров в Донецкой области пропали двое военных. Оказалось, что они пытались уйти от пожара и подорвались на вражеском минном поле.

Напомним, оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв из станкового гранатомета украинских бойцов под Красногоровкой. При этом огонь вели по военнослужащим, которые тушили пожар.

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