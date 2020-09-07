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Происшествия

Сотни грузовиков застряли на украинско-словацкой границе из-за поломки на таможне

23:04 7 сентября 2020
Таможня

На словацком пункте пропуска «Вишне Немецкое» возникла неисправность сканера — это привело к скоплению грузовиков с украинской стороны. Ранее очередь создалась на польско-украинской границе.

Как сообщает Закарпатская таможня на своей станице в Facebook, перед пунктом пропуска «Ужгород — Вишне Немецкое» на украинском-словацкой границе очередь из грузовиков, выезжающих из Украины, появилась еще с 29 августа. В понедельник, 7 октября, она составила почти 200 авто.

Из-за выхода из строя стационарной сканирующей системы, используемой таможенными органами Словакии, сейчас применяется мобильный сканер, который имеет низкую пропускную способность. Причем сроки ремонта стационарной системы неизвестны.

В результате на Закарпатской таможне с каждым днем увеличивается очередь из грузовиков, чему способствует и отсутствие разрешений для проезда большегрузного транспорта по территории Польши — теперь перевозчики предпочитают украинско-словацкое направление. Проблема усугубляется отсутствием сервисной зоны и элементарных санитарно-бытовых условий для находящихся в очереди водителей.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Львова застряли граждане США, Германии и Канады.

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