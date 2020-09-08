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Происшествия

Состояние тяжелое: в Днепре тяжелый тягач наехал на ребенка (видео)

0:25 8 сентября 2020
Днепр тягач

В понедельник, 7 сентября, в городе Днепр, где накануне от взрыва гранаты пострадали люди, произошел еще один неприятный инцидент, жертвой которого стал маленький ребенок, переходивший с мамой дорогу по пешеходному переходу на перекрестке улицы Титова с проспектом Александра Поля.

Об этом пишет Информатор.

По словам водителя тягача Renault с полуприцепом, он поворачивал с Титова на проспект и уже практически закончил маневр, когда услышал детский крик.

Остановившись, мужчина увидел мальчика, который лежал возле задних колес тягача.

Рядом была его мама. С какой стороны пешеходы вышли на дорогу и как ребенок оказался возле Renault, водитель не видел — считает, что они попали в слепую зону. Поэтому как именно травмировался ребенок, мужчина также не знает.

Со слов очевидцев, у мальчика травмирована нога. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего забрали в больницу. По информации от врачей, его состояние оценивают как тяжелое. Информация о характере травм будет известна позже.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в августе в Киеве по улице Флоренции пьяный водитель мусоровоза Scania наехал на женщину, которая вышла на прогулку с 2-летним сыном в коляске. Тело женщины грузовик протянул около 8 метров, прежде чем остановился. Мальчик выжил и был доставлен в клинику Охматдет.

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