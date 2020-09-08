Ночная эвакуация в Полтаве: жильцов выселили из дома из-за подозрительного запаха в подвале (фото)

В Полтаве, которая в начале сентября подверглась атаке смога, снова произошел инцидент, связанный с наличием в воздухе не совсем приятного вещества.

О нем сообщил на своей странице в Facebookсекретарь городского совета, и.о. городского головы Полтавы Александр Шамота.

По его информации, в понедельник вечером в городе эвакуировали жильцов дома из-за подозрительного запаха в подвальных помещениях — речь идет о доме № 18 на бульваре Нестерова.

После того, как жители дома пожаловались на неизвестный запах в подвале, было созвано срочное заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях.

«Новые исследования подтвердили наличие в воздухе неизвестного химического вещества», — написал чиновник.

По предварительным данным, это может быть серный ангидрид.

Комиссия решила следующее: эвакуировать жильцов дома; полиции — обеспечить публичный порядок; ГСЧС — совместно с КП «ЖЭО-2» провести обработку подвальных помещений и подъездов; лабораторному центру — после обработки провести лабораторные исследования.

Но люди ночью отселиться не захотели, поэтому было принято решение об оперативной работе на месте. ГСЧС обработала подвалы раствором, который должен сжижать и осадить пары, убрать запах.

«Параллельно отработали с Полтавгаз — провели замеры. Метановых соединений не выявили, а значит мы исключили возможность утечки газа», — написал и.о. городского головы.

Источник запаха пока не установили, поэтому утром во вторник будут проверены каморки в подвалах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько недель назад в Херсоне обнаружили утечку газа в одном из подъездов многоэтажного дома — это могло привести к взрыву здания. К счастью, контролер компании Херсонгаз обнаружила загазованность в одном из подъездов дома и вызвала аварийную бригаду.

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