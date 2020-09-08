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Происшествия

Хотел убедить судью кровью: мужчина пытался зарезать себя на заседании суда

6:56 8 сентября 2020
Огромный нож

В Акимовском районном суде Запорожской области заседание в понедельник, 7 сентября, едва не закончилось смертельным исходом: мужчина 1968 года рождения во время слушания дела неожиданно ударил себя ножом в живот и пытался повторить попытку.

Об этом говорится в сообщении на сайте Судебной власти Украины.

Отмечается, что слушания проводились по иску о признании мужчины утратившим право пользования жилым помещением.

«7 сентября во время очередного слушания дела гражданин А. 1968 года рождения нанес удар ножом себе в живот. После чего снова замахнулся ножом, но истица выбила нож. Гражданин А. упал на пол», — говорится в сообщении.

Работниками суда была вызвана полиция и скорая помощь.

Мужчина был доставлен в Акимовскую центральную районную больницу.

В настоящее время сведений о состоянии его здоровья нет.

Руководство суда подготовило обращение в территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Запорожской области о немедленном обеспечения охраны суда.

Напомним, в Украине за четыре месяца этого года в суды и учреждения системы правосудия посетители пытались пронести более 13,2 тыс. запрещенных предметов, среди которых ножи, электрошокеры, файеры, огнестрельное и травматическое оружие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце августа в Черкассах была убита 28-летняя девушка — ее ударили ножом прямо в сердце. Убийца была задержана — ею оказалась 30-летняя беременная (!) женщина, которая с ножом в руках выясняла, почему во время совместного проживания в квартире соседка не оплатила свою часть коммунальных услуг.

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