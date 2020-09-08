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Происшествия

В Киеве случился сбой в метро (фото, видео)

12:10 8 сентября 2020
Очередь в метро

В столичном метрополитене образовались огромные очереди из-за сбоя в системе — пассажиры с е-билетами и Kyiv Smart Card не могли пройти через турникеты.

В соцсети выложили видео очередей, собравшихся перед станциями метро. Так, «Киев Оперативный» показал, что происходило на «Вокзальной».

А Telegram-канал «Киев сейчас» выложил видео толпы перед станцией метро «Черниговская».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столичном метрополитене происходил масштабный сбой, во время которого пассажиры не могли воспользоваться ни банковской карточкой, ни «Карточкой киевлянина».

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