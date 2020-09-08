27.64 / 27.85 32.44 / 32.88
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Донбассе двое бойцов ВСУ подорвались на мине

14:36 8 сентября 2020
Взрыв

Во вторник, 8 сентября, на Донбассе подорвались на противопехотной мине двое военнослужащих из состава Объединенных сил — они получили боевые травмы. Ранее, несмотря на объявленное перемирие, боевики обстреляли позиции украинских войск под Красногоровкой, в результате чего погиб боец.

Как сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток» на своей станице в Facebook, воины подорвались на противопехотной мине ПМН-2. Им оперативно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. На место происшествия выехали руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 сентября, от ранений скончался военный, который был ранен в Донецкой области при подрыве на неизвестном устройстве в районе Новгородского.

143

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП

Смертельное мото-ДТП на Варшавской трассе: первая информация и эксклюзивные фото

теплая осенняя погода в Киеве

Синоптики узнали, когда спадет жара: прогноз погоды до конца недели

осень

Аж два бабьих лета: синоптики рассказали, какой будет в Украине осень

Деньги

Украинским учителям собрались урезать зарплаты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер