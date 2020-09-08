На Донбассе двое бойцов ВСУ подорвались на мине

Во вторник, 8 сентября, на Донбассе подорвались на противопехотной мине двое военнослужащих из состава Объединенных сил — они получили боевые травмы. Ранее, несмотря на объявленное перемирие, боевики обстреляли позиции украинских войск под Красногоровкой, в результате чего погиб боец.

Как сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток» на своей станице в Facebook, воины подорвались на противопехотной мине ПМН-2. Им оперативно оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. На место происшествия выехали руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 сентября, от ранений скончался военный, который был ранен в Донецкой области при подрыве на неизвестном устройстве в районе Новгородского.

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