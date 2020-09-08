Расстреливала дочь из двух пистолетов: новые подробности кровавой семейной драмы на Ровенщине

Рано утром 5 сентября в селе Белая Криница, что под Ровно, 44-летняя Ирина И., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Национального университета водного хозяйства и природопользования, убила своего мужа и трижды выстрелила в спящую 13-летнюю дочь. «ФАКТАМ» удалось выяснить новые подробности этой трагедии.

«В Турции собирались отпраздновать юбилей главы семьи»

Оказывается, именно 5 сентября вся семья должна была лететь на отдых в Турцию. Об этом «ФАКТАМ» рассказал друг погибшего Максим.

— Я очень хорошо знал и Юру и Ирину, — говорит Максим. - Про такие семьи обычно говорят, что они почти идеальные. Ира была преподавателем в Академии водного хозяйства, занималась научной деятельностью. Юра работал в строительной фирме. В этом году он наконец-то достроил свой дом, очень красивый и уютный. Говорил мне незадолго до гибели: «Теперь жить да жить». В доме — несколько спален, отдельная комната для дочки… Казалось, что все они были счастливы.

5 сентября утром они всей семьей собирались лететь в Турцию. Дело в том, что Юре 9 сентября должно было исполниться 45 лет, юбилей. Хотели отметить это событие семьей, на море. Сейчас в интернете пишут, якобы Ира застрелила мужа и пыталась убить дочку из-за того, что ее не хотели брать с собой на море. Насколько мне известно, это неправда. Билеты были куплены на всех троих.

Источник «ФАКТОВ» в правоохранительных органах на правах анонимности рассказал о том, что, по данным следствия, произошло в семье И.

— Примерно в 4:45 утра Ирина взяла травматический пистолет, подошла к кровати, на которой спал муж, и выстрелила ему в висок с близкого расстояния. Мужчина скончался почти мгновенно. Потом она зашла в спальню к спящей 13-летней дочке и выстрелила ей в грудь. Девочка от болевого шока перевернулась на живот. Тогда мать выстрелила еще раз. Но патрон заклинило. Женщина ушла в другую комнату, взяла еще один пистолет и выстрелила дочке в спину еще дважды.

Один из двух пистолетов, из которых стреляла Ирина

Потом произошло что-то непонятное. Ирина, пользуясь своим конституционным правом, отказалась отвечать на вопросы следователя, но несколько фраз она все-таки произнесла. Одна из этих фраз была такой: «Я словно проснулась». Увидев, что ребенок жив, она взяла девочку на руки, отнесла в свой автомобиль и ее, окровавленную, повезла не в больницу, а к родителям своего мужа. Там она положила ребенка на землю и нажала на звонок. После чего уехала.

Дедушка девочки выбежал на улицу и увидел страшную картину. На земле его внучка, везде кровь. Девочка была в сознании, но ничего не могла сказать. Мужчина вызвал «скорую» и полицию. Он не знал, кто стрелял в ребенка. Звонил сыну, звонил невестке, но они не брали трубку.

Ирина тем временем вернулась домой, взяла травматический пистолет мужа и выстрелила себе в голову. Пуля застряла в черепе. Поняв, что не может застрелиться, женщина попыталась перерезать себе вены. Именно за этим занятием ее и застали оперативники.

Насколько я знаю, когда Ирину задерживали, она сказала только одно: «Спасите мою дочь».

На суде Ирина не сказала не слова и вела себя странно

Стало известно, что из университета Ирина И. уволилась в прошлом году, в последнее время преподавала в институте последипломного образования.

— На данный момент мы пока не знаем, что заставило Ирину пойти на убийство мужа и дочери, — продолжает источник «ФАКТОВ». — Подозреваемая постоянно молчит. Кроме того, она находится в шоковом состоянии. На днях будем проводить психолого-психиатрическую экспертизу. Но известно, что на учете у психиатра Ирина не состояла. Кроме того, она имела право на приобретение травматического оружия. Один из травматов, из которых она стреляла по своим близким, был ее, а другой — мужа.

На суде по избранию меры пресечения Ирина не сказала ни слова. Журналисты, которые присутствовали на заседании, отмечают, что у Ирины были какие-то безумные глаза. Кроме того, ее поведение в суде — резкие движения, рассеянный взгляд, отказ встать, когда вошел судья, — может свидетельствовать о том, что женщина не совсем понимала, где она находится. С журналистами она тоже отказалась общаться, вообще никак не реагировала на их вопросы.

Ирину И. арестовали на 60 суток. Несмотря на то, что пулю из ее головы пока не вытащили, судья счел возможным содержание подозреваемой в СИЗО под надзором врачей.

Дочка Ирины и Юрия сейчас в больнице. Ей уже сделали операцию. Теперь готовятся еще к одной. По словам медиков, первая пуля прошла навылет, задев лишь мягкие ткани. Еще две пули застряли в теле девочки.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой жуткой трагедии. Рано утром жители Харькова увидели на окраине голую женщину, которая несла в руках пакет. Когда приехала полиция, женщина попыталась скрыться, но ее удалось задержать. В пакете оперативники увидели окровавленную голову ребенка. Как выяснилось, накануне ночью женщина нанесла множественные удары ножом своей 13-летней дочери, а потом отрезала ей голову.

В этих двух историях есть несколько похожих деталей. В одном случае убийство, в другом — попытка убийства произошли примерно в одно и то же время — в период с 4 до 5 часов утра. В обоих случаях жертвами своих матерей становились дочки, которым исполнилось 13 лет. Обе матери, по свидетельству их друзей, до трагедии были вполне адекватными. В обоих случаях мотив поступка матерей пока остается не понятным.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о шокирующем преступлении в Германии. Там мать убила пятерых маленьких детей, пощадив только старшего сына, а сама бросилась под поезд.

Фото Нацполиции и ТСН

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