На турецком курорте от коронавируса умер украинский турист: у семьи нет денег, чтобы вывезти тело на родину

В Турции, где наблюдается рост зараженных коронавирусом, внезапно скончался украинский турист. Житель Виноградово вместе с семьей отдыхал на турецком курорте. Там мужчина заболел и умер. По предварительной информации, причиной смерти стал коронавирус.

Подруга семьи, попавшей в трудную ситуацию заграницей, Ирина Гуцол в Facebook обратилась к людям с просьбой помочь.

«Нужна ваша помощь! У моей подруги Виктории Лях умер муж от коронавируса в Турции. Эта страшная пандемия косит и забирает лучших из лучших. Поэтому прошу о помощи, так как Вика с дочкой возле мужа в Турции и нужны огромные средства, чтобы транспортировать тело мужчины домой», — написала она.



В комментариях женщина рассказала, что у умершего была оформлена страховка на случай COVID-19 и когда он заболел, страховка покрыла средства на лечение. Умер мужчина на следующий день после окончания действия страховки, и компания отказывается покрыть средства не репатриацию.

В сети подписчики сочувствуют и дают советы, как поступить в данном случае.

Напомним, за сутки в Украине умерли 57 человек с COVID-19, что стало самым высоким показателям с начала пандемии.





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