Избитого Балуха прооперировали: что говорят врачи

Избитый сегодня в Гидропарке в Киеве Владимир Балух сейчас находится в больнице скорой помощи. Только что закончилась операция и его перевели в реанимацию. Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Состояние бывшего узника Кремля тяжелое, отметила Геращенко. У него черепно-мозговая травма, операция была на голове.

К больному пока не пускают и просят не тревожить врачей, которые не могут обнародовать детали, в том числе и потому, что начато следствие по факту избиения.

«Операцию делал Юрий Андрейко (хирург от Бога). Реабилитация требует долгого времени», — написала нардеп.

Ранее Геращенко сообщила, что Балух встречался в Гидропарке с другим бывшим политзаключенным — политиком Ахтемом Чийгозом.

Напомним, Владимир Балух вернулся в Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена пленными с Россией и рассказал, как его пытали в российских застенках.

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