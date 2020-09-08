27.64 / 27.86 32.43 / 32.88
Киев: +18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Избитого Балуха прооперировали: что говорят врачи

18:41 8 сентября 2020
Балух

Избитый сегодня в Гидропарке в Киеве Владимир Балух сейчас находится в больнице скорой помощи. Только что закончилась операция и его перевели в реанимацию. Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Состояние бывшего узника Кремля тяжелое, отметила Геращенко. У него черепно-мозговая травма, операция была на голове.

К больному пока не пускают и просят не тревожить врачей, которые не могут обнародовать детали, в том числе и потому, что начато следствие по факту избиения.

«Операцию делал Юрий Андрейко (хирург от Бога). Реабилитация требует долгого времени», — написала нардеп.

Ранее Геращенко сообщила, что Балух встречался в Гидропарке с другим бывшим политзаключенным — политиком Ахтемом Чийгозом.

Напомним, Владимир Балух вернулся в Украину в сентябре 2019 года в рамках обмена пленными с Россией и рассказал, как его пытали в российских застенках.

366

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирина Игнатюк

Расстреливала дочь из двух пистолетов: новые подробности кровавой семейной драмы на Ровенщине

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Молодая жена Виктора Павлика заявила об отмене свадьбы

медики

На турецком курорте от коронавируса умер украинский турист: у семьи нет денег, чтобы вывезти тело на родину

Чапкис, Яма и Кухар

Роман Дмитрия Дикусара и слезы Илоны Гвоздевой: самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер