В Херсоне учительница обокрала родную школу на 80 тысяч гривен: как ей это удалось

В Херсоне будут судить учительницу одной из общеобразовательных школ города, которая в своем учебном заведении совершила кражу компьютерной техники. Ранее сообщалось о полицейском из Николаева, обокравшем бывших одноклассников во время вечеринки.

Как сообщили в областной прокуратуре Херсонской области, 40-летняя учительница в период 2019—2020 годов, будучи материально-ответственным лицом, забрала из компьютерного класса школы, а потом продала 8 ноутбуков и видеопроектор.

Ущерб составил 80 тысяч гривен.

С целью возмещения нанесенного ущерба на имущество женщины наложен арест.

За совершенное ей грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о страшной трагедии под Ровно, виновницей которой стала учительница. Женщина убила своего мужа, тяжело ранила собственную 13-летнюю дочь и пыталась покончить с собой.

Подробно об этом в материале: «Расстреливала дочь из двух пистолетов: новые подробности кровавой семейной драмы на Ровенщине».

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