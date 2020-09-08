Решил перебежать шесть полос трассы: подробности и эксклюзивные фото смертельного ДТП в Киеве

Во вторник, 8 сентября, днем на Голосеевской площади Киева прямо возле станции метро был смертельно травмирован мужчина (напомним, на днях под Киевом фура не заметила стоявшее на обочине авто полиции и протаранила его). Гражданин, игнорируя находившийся рядом подземный переход и нарушая Правила дорожного движения, попытался пересечь шесть полос оживленной городской магистрали. Пять из них он сумел преодолеть, но в метре от спасительной ограды очутился сперва на капоте Honda, а затем, разбив лобовое стекло, упал на дорогу.

Прибывшим на место ЧП врачам «скорой» осталось лишь констатировать смерть пострадавшего. Его личность установлена — погибший проживал недалеко от места аварии, ему было 44 года.

На место трагедии пришли родные, знакомые погибшего. Мог ли водитель избежать наезда, будет устанавливать следствие.

Тем временем в Николаеве ищут водителя фуры, по вине которого пешеход лишился ног, а затем скончался. А в Виннице легковушка на скорости снесла группу людей, причем жуткий момент попал на видео.





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