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"Балуха били группой, били насмерть": нардеп заявил, что нападение на бывшего узника Кремля — политическое (видео)

22:47 8 сентября 2020
Балух

Нападение на Владимира Балуха связано с политикой. Группа неизвестных избивала бывшего узника Кремля сильно, намереваясь убить.

«Его били группой, потому что он очень сильный и телом, и духом. Били его насмерть, потому что сломали ключицу. Кто в этом разбирается, тот понимает, что это такое сломать ключицу и руку», — рассказал народный депутат от «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз в эфире «Апостроф ТВ».

По информации партии «Европейская солидарность», в день избиения, 7 сентября, Балух вместе с другими бывшими политузниками отмечал годовщину освобождения из российской тюрьмы.

Чийгоз добавил, что накануне происшествия встречался с Балухом. При этом он уверен, что за крымчанином велась слежка.

«Он порядочный, патриот до кончиков волос. Здесь версия только одна: его избили только за то, что он всегда и везде отстаивает все, что связано с Украиной и украинцами», — уверен нардеп.

«Еще раз говорю: сломать ключицу, руку, избить так, что он был без сознания до утра — это целенаправленное избиение из-за мотивации. А мотивация у Балуха только одна — Украина превыше всего», — добавил депутат.

В «Европейской солидарности» заявили, что Балух находится в коме и требуют расследовать преступление.

Напомним, нардеп Ирина Геращенко сообщила, что Владимиру Балуху сделали операцию. Состояние бывшего узника Кремля тяжелое. Ему потребуется длительная реабилитация.

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