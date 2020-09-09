"Неудачно" вздремнул за рулем: под Киевом столкнулись ВАЗ и PEUGEOT, есть пострадавшие

После «дневного» ДТП на Голосеевской площади в Киеве, в этот день, 8 сентября, в столичном регионе был зафиксирован еще один дорожный инцидент на въезде в город Ирпень со стороны столицы.

Там произошло лобовое столкновение «Жигулей 099 модели» (ВАЗ-21099) и автомобиля PEUGEOT 407.

На месте аварии побывал корреспондент нашего издания, и ему удалось выяснить следующее.

После лобового столкновения «француз» улетел в кювет, а «девятка» осталась на дороге. Ее пассажира госпитализировали с множественными травмами. Водитель от госпитализации отказался, но позже рассказал, что от удара у него начали болеть ноги.

В то же время мужчина считает, что ему и его родственнику, находившемуся на пассажирском сиденье, «повезло».

«Все произошло мгновенно. Избежать столкновения было просто нереально — удар был очень мощным. Хорошо, что мы были пристегнуты ремнями, иначе все могло закончиться значительно хуже», — рассказал участник ДТП.

Также корреспонденту «ФАКТОВ» удалось пообщаться с водителем PEUGEOT 407, и тот рассказал, что возвращался домой после многочасового стояния в киевских пробках.

Проехать оставалось совсем мало, он расслабился и уснул…

В это время машина оказалась на встречной полосе…

По мнению опытных водителей, такое иногда случается с людьми за рулем под утро. Здесь же все произошло вопреки «правилам». К счастью, все остались живы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что участник прошлого сезона «Танців з зірками» Макс Ежов, который выступал в паре с Лесей Никитюк, попал в страшное ДТП. Его машина слетела с дороги, перевернулась несколько раз, запчасти и колеса отлетели на несколько метров.

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