В Киеве произошел взрыв, есть погибший

В Киев, где ранее на Позняках прогремел взрыв в многоэтажном доме, на территории столичного предприятия взорвалась цистерна для перевозки газа, погиб человек, передает «УНН».

Сообщается, что чрезвычайное происшествие случилось около 10:00 среды, 9 сентября, в Деснянском районе на территории ООО «Бас холдинг», занимающегося торговлей топливом.

По предварительным данным, причиной ЧП стали сварочные работы, проводившиеся в цистерне. Во время взрыва газовоздушной смеси погиб сварщик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чрезвычайное происшествие произошло на Печерске, где горел элитный жилой комплекс.

Иллюстративное фото с сайта ГосЧС Украины.



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