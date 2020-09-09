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Кокаин в бананах: крупную партию наркотика «накрыли» в порту под Одессой (фото, видео)

12:28 9 сентября 2020
Судно из Эквадора в порту Южный

В морском торговом порту «Южный» под Одессой правоохранители в очередной раз выявили большую партию кокаина. Как сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы, тяжелый наркотик перемещали в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Эквадора.

«Во время углубленного досмотра оперативные сотрудники выявили 100 расфасованных брикетов с кокаином, общим весом 112 килограммов. Стоимость изъятых наркотических средств на теневом рынке составляет более 17 млн долларов», — сообщили в управлении.

Как стало известно «ФАКТАМ», на большинстве брикетов имеется «фирменная маркировка» в виде букв и цифр, указывающих на принадлежность к определенному наркосиндикату.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в марте 2019 года в порту «Южный» изъяли 257 килограммов кокаина. 220 брикетов тоже были спрятаны в контейнерах с бананами. Это была самая крупная партия кокаина, задержанная в Украине за последнее десятилетие. Стоимость изъятого наркотика составила 51 миллион долларов.

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