На Сытника завели дело из-за земли в Крыму

В отношении директора НАБУ Артема Сытника, назначение которого на должность суд признал неконституционным, в ГБР открыли уголовное производство. Дело касается факта незаконной продажи земельного участка в Крыму. Кроме того, Сытника обвиняют в узурпации власти и превышении служебных полномочий.

ГБР открыло уголовное производство с регистрационным номером № 4779ЗКП по заявлению политолога Дмитрия Спивака. Директора НАБУ обвиняют в продаже земельного участка в Севастополе по российским законам за 40 тысяч долларов и не отражении этой сделки в декларации.

По этой статье предусмотрено наказание до 2 лет тюремного заключения.

Напомним, участок земли в оккупированном Крыму был оформлен женой Сытника на свое имя в соответствии с нормами российского законодательства. Сытник отрицал его отчуждение. По факту участок был продан в 2017 году и были уплачены налоги в бюджет РФ. Факт продажи земли за 900 тысяч российских рублей подтверждают выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы.

Артем Сытник стал директором Национального антикоррупционного бюро 16 апреля 2015 года. Большая палата Конституционного суда, рассмотрев обращение депутатов, вынесла решение о признании указа о назначении Артема Сытника директором НАБУ неконституционным. Но вердикт суда не означает автоматическое увольнение Сытника и отмену всех решений антикоррупционного органа.

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