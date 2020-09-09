Суд обязал СБУ открыть дело из-за провала операции по поимке "вагнеровцев"

История с проваленной спецоперацией по поимке воевавших на Донбассе «вагнеровцев» и виновниках провала продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в Украине. Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака, который был в курсе проведения операции, а потом опровергал слухи о ее разработке в Украине.

Нардеп от «Европейской Солидарности» Владимир Арьев, который неоднократно публиковал документы, подтверждающие, что украинские спецслужбы вели разработку «вагнеровцев», сообщил в соцсети, что в отношении Ермака может быть возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса.

«Только что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство по ст. 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) относительно Ермака! Дело связано со сливом операции по вагнеровцам», — написал Арьев.

По словам нардепа, он не надеется на проведение честного расследования, поэтому «Европейская Солидарность» и в дальнейшем будет требовать создания для этого Временной следственной комиссии в Верховной Раде.

Напомним, в конце июля в Беларуси задержали боевиков российской частной военной компании Вагнер. Тогда сообщалось, что наемники прибыли в Беларусь, чтобы раскачать обстановку в стране перед президентскими выборами.

Позже в украинских СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков Вагнера, для чего выманили их в Беларусь.

В рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины.

Боевики должны были вылететь из Минска. На руках у них были билеты в Стамбул.

О проведении финальной стадии операции руководители разведки докладывали в Офисе президента. На встрече, кроме разведчиков и Зеленского, присутствовал глава ОП Андрей Ермак, глава комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

Ермак попросил отложить операцию, чтобы не сорвать обмен пленными. Руководители спецслужб говорили, что операцию уже нельзя останавливать, но Зеленский в результате поддержал Ермака — ее перенесли на 30 июля. А 29 июля «вагнеровцев» задержали под Минском.

Украинские разведчики заподозрили слив информации ФСБ РФ. После того, как силовики доложили об этих планах в Офисе президента, спецоперация провалилась.

В августе Беларусь передала задержанных наемников России, несмотря на запросы Офиса генерального прокурора о передаче их украинской стороне.

В СБУ и ГУР отрицали участие в спецоперации по задержанию боевиков ​​в Беларуси. Председатель Офиса президента Андрей Ермак также опровергал информацию о подготовке подобной спецоперации.

Но в украинских СМИ появилась масса доказательств того, что операция действительно готовилась и была сорвана.

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