В Киеве на Окружной горит гипермаркет "Ашан": фото с места ЧП

Сильный пожар возник вечером в среду, 9 сентября, в гипермаркете «Ашан», расположенном в торговом комплексе «Променада Парк» на Большой Окружной дороге.

Как сообщает с места происшествия корреспондент «ФАКТОВ», дым от пожара виден на расстоянии минимум полукилометра. На место прибыли несколько пожарных расчетов.

Фото Ярослава Жаренова, "ФАКТЫ"

Причины и обстоятельства ЧП пока не известны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сильном пожаре в элитном ЖК «Зеленый остров» в Шевченковском районе столицы. Увы, не обошлось без человеческих жертв.

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