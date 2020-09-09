В Одессе подвыпившая компания обратилась за медпомощью, а затем избила фельдшера

Сотрудники полиции задержали группу граждан, которые сначала обратились за медпомощью, а потом избили фельдшера. Напомним, недавно подобный случай произошел на Черкасчине: сын пациента напал на приехавшую по вызову бригаду скорой помощи.

Как сообщили в управлении патрульной полиции, этот инцидент произошел в ночь на среду, 9 сентября.

«В коммунальное учреждение „Центр неотложной медицинской помощи“ группа граждан привела мужчину, который, отдыхая в питейном заведении, упал и получил травму. Через некоторое время они начали вести себя агрессивно, ругаться, конфликтовать с персоналом медучреждения. Один из визитеров толкнул фельдшера и стал бить его ногами», — информировали патрульные.

Медики вызвали правоохранителей, которые по прибытии на место ЧП задержали и доставили в отдел полиции всех участников инцидента, задействованных в избиении медработника.

Как стало известно, компания после посещения ресторана явилась в центр неотложной медпомощи и потребовала госпитализировать их приятеля, получившего травму. Визитеры ругались и вели себя агрессивно, а затем один из них, повалив фельдшера на землю, стал бить его ногами по голове.

Полиция начала расследование, сведения зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований (статья «Умышленное нанесение легких телесных повреждений» Уголовного кодекса Украины).

«Все участники конфликта установлены. Потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения характера и тяжести причиненных ему телесных повреждений», — уточнили в Приморском отделе полиции.

Один из особо отличившихся посетителей центра неотложной медпомощи

Увы, подобные вопиющие случаи в последнее время не редкость. Так, в Херсоне сын пациентки зверски избил врача «скорой», на Львовщине пьяный пациент избил фельдшера неотложки до сотрясения мозга, а Киеве не только избили, но и ограбили медиков.



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