27.68 / 27.88 32.42 / 32.86
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Николаеве скончался известный активист и бывший "азовец", вступивший в скандальный спор с Зеленским

20:58 9 сентября 2020
Денис Янтарь

В среду, 9 сентября, в Николаеве умер бывший боец полка «Азов», глава николаевской организации «Нацкорпуса» Денис Янтарь, который стал известен после перепалки с президентом Зеленским в Золотом.

О смерти сообщил в соцсети его однополчанин Дмитрий Шатровский, который говорил с Янтарем несколько дней назад перед его госпитализацией.

У ветерана был рак крови.

«Покойся с миром, друг. Ты достойный сын своих родителей и Украины, ты достоин воин и просто достойный человек. Ты не забудешься в памяти сотен людей, ты уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, заставивший объяснить шестого президента Украины, что он не лох в свои 42 года. Теперь это народный мэм. Спасибо тебе. Ты в моем сердце», — написал Шатровский.

Напомним, в июле этого года у главы николаевской организации «Нацкорпуса» Дениса Янтаря сожгли автомобиль.

573

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пожарный тушит огонь

В Киеве на Окружной горит гипермаркет "Ашан": фото с места ЧП

Денис Янтарь

В Николаеве скончался известный активист и бывший "азовец", вступивший в скандальный спор с Зеленским

Верещук

Верещук шокирована зарплатой учителей

военные

Евросоюз заставил Сербию отказаться от участия в военных учениях в Беларуси

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер