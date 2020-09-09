В Николаеве скончался известный активист и бывший "азовец", вступивший в скандальный спор с Зеленским

В среду, 9 сентября, в Николаеве умер бывший боец полка «Азов», глава николаевской организации «Нацкорпуса» Денис Янтарь, который стал известен после перепалки с президентом Зеленским в Золотом.

О смерти сообщил в соцсети его однополчанин Дмитрий Шатровский, который говорил с Янтарем несколько дней назад перед его госпитализацией.

У ветерана был рак крови.

«Покойся с миром, друг. Ты достойный сын своих родителей и Украины, ты достоин воин и просто достойный человек. Ты не забудешься в памяти сотен людей, ты уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, заставивший объяснить шестого президента Украины, что он не лох в свои 42 года. Теперь это народный мэм. Спасибо тебе. Ты в моем сердце», — написал Шатровский.

Напомним, в июле этого года у главы николаевской организации «Нацкорпуса» Дениса Янтаря сожгли автомобиль.

573

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter