В Украине разгорелся скандал, связанный с Международным колледжем Святого Луки, выпускники которого уже несколько месяцев не могут получить дипломы. Хотя сдали все положенные государственные экзамены и даже медицинский лицензионный экзамен «Крок» (напомним, в прошлом году в медицинских вузах Украины уже был скандал, связанный с этим обязательным тестом). Своих дипломов выпускники прождали весь июль, а в августе им неожиданно сообщили, что выдать документы колледж не сможет — из-за конфликта руководства учебного заведения с Министерством образования и науки (МОН). В министерстве вдруг заявили, что у колледжа не было лицензии и последние несколько лет учебное заведение не имело права осуществлять набор, учить и выпускать студентов. В то же время в общедоступной Единой государственной электронной базе по вопросам образования значилось, что лицензия у колледжа есть. И еще в прошлом году колледж без проблем выдал дипломы выпускникам. Что же произошло на самом деле и есть ли у выпускников шанс получить свои дипломы? «ФАКТЫ» выясняли подробности.

«Директор посоветовал нам обращаться к омбудсменам и в другие инстанции»

18-летняя Карина Фот мечтает стать ортодонтом. Три года назад она поступила в медицинский колледж Святого Луки на специальность «зубной техник». После окончания колледжа планировала поступать в Национальный медицинский университет имени Богомольца. И хотя все выпускные экзамены Карина сдала на отлично, она не смогла даже подать документы в университет — диплом об окончании колледжа девушка так и не получила.

— Для дочки эта ситуация стала большим потрясением, — рассказала «ФАКТАМ» мама Карины Виктория Фот. — Она очень старалась, училась день и ночь. До июля нынешнего года мы и подумать не могли, что у колледжа есть какие-то проблемы с Министерством образования. В 2017 году Карина, как и 65 других студентов, поступила в колледж и спокойно училась. В марте этого года из-за карантина все перешли на дистанционное обучение. Потом сдала госэкзамен. Те, кто учился на медсестер, еще сдавали медицинский лицензионный экзамен «Крок». Сдав экзамены, дети ждали дипломов (выдачу которых отложили, как нам сначала сказали, из-за пандемии коронавируса) и присматривали университеты, в которые планируют поступать.

Дипломов все не было. Моя Карина как староста постоянно связывалась по этому поводу с куратором группы, но та не могла ответить ничего конкретного. Дескать, нужно еще немного подождать. А дочке, раз она хотела получать высшее медицинское образование, еще необходимо было стать на учет в военкомате. Однако без диплома она не могла сделать даже этого. Потом я позвонила директору колледжа, но и от него не услышала никакой конкретики. И только когда в колледже собрались родители всех выпускников, директор сказал, что у колледжа, оказывается, больше нет доступа в Единую государственную электронную базу по вопросам образования, поэтому выдать дипломы они не могут. Сказал, что Министерство образования заблокировало им доступ в базу по непонятным причинам, и посоветовал нам обращаться к омбудсменам и в другие инстанции.

В начале августа нам впервые удалось добиться встречи с представителем Министерства образования. Директор департамента высшего образования Олег Шаров на этой встрече заявил, что мы чуть ли не сами виноваты в том, что оказались в такой ситуации. «Куда вы смотрели, когда ваши дети поступали в этот колледж?» — сказал он. Я ответила, что лицензию колледжа мы проверяли в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, где по сей день значится, что она действительна. А эта база курируется Министерством образования. Где еще мы должны были проверить? На что директор департамента заявил, что система несовершенна, а мы попали в руки мошенников. Я сказала, что в таком случае Министерство образования — тоже мошенники, если все эти годы позволяли колледжу беспрепятственно работать и даже не изменили сведения в базе.

— В министерстве сказали, что у колледжа нет лицензии?

— Они заявили, что лицензия недействительна якобы еще с 2016 года! Но почему тогда все эти годы колледж выдавал дипломы и принимал новых студентов? Почему в министерстве все это допускали? В колледже тем временем говорят, что лицензия на самом деле действительна и ее срок истекает только в 2026 году. Показывают соответствующие сертификаты. Нам сложно понять, кто на самом деле прав. Но в результате пострадали дети.

Первая встреча с представителем Министерства образования у нас состоялась еще 3 августа. Мы говорили, что вопрос необходимо решить до середины месяца, ведь 12 августа стартует вступительная кампания в вузы. В министерстве сказали, что выпускникам колледжа необходимо будет пройти переаттестацию в других учебных заведениях — потому что они, как нам сказал представитель МОН, «получили неформальное образование». Вопрос, почему же выпускники 2019 года получили «формальное» образование при тех же условиях, а выпускники 2020-го — уже «неформальное», остался без ответа.

Речь о переаттестации завели еще в начале августа. Шестого августа появилось соответствующее письмо за подписью исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета. В письме была рекомендация обеспечить выпускникам колледжа перевод в другие учебные заведения для переаттестации. Сейчас уже сентябрь, и эта переаттестация до сих пор не состоялась! А вступительная кампания в вузы уже закончилась. Наши дети поступить не успели.

— Получается, выпускники колледжа теряют целый год?

— Судя по всему, да. Теперь нам говорят, что, возможно, в какие-то университеты будет возможен донабор. Но это совсем не те университеты, которые рассматривала моя дочь. Карина планировала поступать в Национальный медицинский университет имени Богомольца, и с такой хорошей успеваемостью у нее были все шансы туда попасть. Но там вступительная кампания уже завершена. Да и о каком донаборе куда бы то ни было можно говорить, если у детей до сих пор нет дипломов. Чиновникам из Минобразования не хватило месяца на то, чтобы организовать обещанную переаттестацию.

«Дети в отчаянии. Считают, что нашей стране они не нужны, и ищут варианты обучения за границей»

— Весь август чиновники рассказывали, что «им нужно больше времени» на то, чтобы подобрать подходящие для переаттестации учебные заведения, — продолжает Виктория Фот. — При этом колледж Святого Луки сам нашел два таких учебных заведения — это государственные медицинские колледжи в Виннице и Бердичеве. Понимая, что время поджимает, мы сами звонили в эти учебные заведения и спрашивали, могут ли они принять наших детей на переаттестацию. Колледжи ответили, что могут, и даже прислали соответствующие гарантийные письма. Мы принесли все это в Министерство образования. Но там заявили: «Это не вам решать, где должна проходить переаттестация. Решать будет только МОН. Ждите».

Мы прождали весь август. Наши дети, пытаясь отстоять свои права, устраивали митинги под зданием министерства. Сейчас они в отчаянии. Уже считают, что нашей стране они не нужны, и ищут варианты обучения за границей. Дочка не понимает, почему, отучившись три года, она не может получить положенный ей диплом. Почему ее лишили возможности подать документы в вуз, о котором она мечтала. Карина спит и видит себя врачом-ортодонтом. Из-за проблем с зубами она с детства проводила в кресле стоматолога много времени и еще тогда определилась с будущей специальностью. Дочка долго шла к своей цели. Сейчас после месяца бесполезных забастовок дети морально истощены… Девочки, которые учились на медсестер, без дипломов не могут приступить к работе. Теряют места в больницах, где их были готовы взять. Среди выпускниц есть девочка, которая перенесла онкологическое заболевание и восемь курсов химиотерапии. Она проходила практику в хосписах и хочет работать медсестрой в онкоцентре. Там ее ждут, но не могут принять без диплома.

— Министерство образования и колледж решают свои вопросы, но страдают от этого дети, — говорит отец выпускника Максима Виктор Иванович. — Им заявили, что три года они, оказывается, учились в несуществующем учебном заведении (которое при этом есть в базе Минобразования). Как же тогда студентов «несуществующего колледжа» несколькими месяцами ранее допустили к медицинскому лицензионному экзамену «Крок»? Сын хотел в этом году поступать в медицинский университет. Он, как и Карина Фот, учился на зубного техника, а в вуз хотел идти на стоматолога. Вчера Максим уже смотрел университеты в Риге. Говорит, пропало желание учиться в этой стране.

Кстати, еще в начале августа в ситуации разбиралась омбудсмен Людмила Денисова. Она изучила нашу ситуацию и обратилась к министру образования с призывом как можно скорее обеспечить переаттестацию выпускников колледжа в других учебных заведениях — чтобы дети успели получить дипломы до окончания вступительной кампании. Но даже к омбудсмену в министерстве, судя по всему, никто не прислушался.

Тем временем на сайте Министерства образования и науки Украины появилась информация о том, что Международный колледж Святого Луки не имел права принимать студентов на первый курс на «младшего специалиста» еще с 2013 года.

«Кроме того, список специальностей, по которым в колледже осуществлялась подготовка специалистов, утратил силу в апреле 2015 года», — сказано на сайте Минобразования и науки.

«В 2015 году был принят новый перечень специальностей, согласно которому осуществляется подготовка. И все учреждения должны были поменять свои лицензии. Колледж сознательно нарушал законодательство», — заявил исполняющий обязанности директора Департамента высшего образования МОН Игорь Балуба.

Однако в колледже Святого Луки говорят, что в 2015 году был принят еще один закон, о котором в Министерстве образования умалчивают.

«В 2015 году был принят закон о лицензировании хозяйственной деятельности, где в переходных положениях четко указано: если лицензия на момент принятия этого закона является действующей, то она бессрочная», — сообщил генеральный директор Международного колледжа Святого Луки Сергей Гаращук.

Вероятнее всего, эти вопросы колледж и Министерство образования будут решать уже в суде. Но если, как говорят в МОН, колледж вот уже семь лет не имеет права осуществлять набор на младшего специалиста, почему тогда все эти годы абитуриенты беспрепятственно поступали и получали дипломы государственного образца?

— Когда я спросила у директора Департамента высшего образования МОН, почему в Единой базе колледж до сих пор значится как учебное заведение, у которого есть лицензия, чиновник сказал, что «они не могут все проконтролировать», — прокомментировала «ФАКТАМ» ситуацию адвокат Виктория Еликова, представляющая интересы пострадавших выпускников. — Дескать, учебных заведений так много, за всеми не уследишь. Ситуация очень странная. В Единой государственной электронной базе по вопросам образования написано, что лицензия колледжа действительна до 2099 года, то есть бессрочная. Более того, в 2016 и 2017 годах колледж получил сертификаты об аккредитации на две специальности. Эти сертификаты действительны 10 лет, то есть до 2026 и 2027 годов. Подобная аккредитация выдается исключительно на основании действующей лицензии. Как же колледжу, срок лицензии которого истек, могли выдать такие сертификаты? Кстати, по поводу того, когда именно колледж лишили лицензии, версии чиновников тоже расходятся. Один говорит, что в 2014 году, другой — что в 2015-м.

В направленном в МОН адвокатском запросе я попросила показать документ, на основании которого лицензию колледжа аннулировали. Но мне никаких документов и даже внятных объяснений не предоставили.

По неофициальной информации, причина происходящего кроется в другом: идет передел собственности, и есть лицо, которое заинтересовано в том, чтобы открыть свой колледж на базе колледжа Святого Луки.

— Вечером 4 сентября, после очередных митингов и шума в прессе, в МОН наконец назвали учебные заведения, в которых дети вроде как смогут пройти переаттестацию, — сообщила Виктория Фот. — Мы стали звонить в эти колледжи, но оказалось, что там об этом еще никто ничего не знает. А в колледже в Белой Церкви, где должны были проходить переаттестацию больше двадцати выпускников, обнаружили коронавирус. И теперь учебное заведение закрыто. Поэтому, когда произойдет долгожданная переаттестация, неизвестно. И мы, честно говоря, уже не знаем, на что нам надеяться.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандале в николаевском вузе, который обвинили в продаже дипломов.

На фото в заголовке: Студенты Международного колледжа Святого Луки, пытаясь отстоять свои права, устраивали митинги под зданием Министерства образования. Но вопрос до сих пор не решен

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