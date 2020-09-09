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Происшествия

Выпили пива — остановили поезд: под Винницей мажоры отличились дикой выходкой (видео)

22:23 9 сентября 2020
машина и полицейские

В среду, 9 сентября, в Погребище на Винничине двое молодых людей машиной перекрыли железнодорожный переезд и из пистолета стреляли по кабине машиниста грузового поезда. Ранее в Полтаве посетительница тира убила инструктора из пистолета.

ЧП под Винницей парни устроили в 6 часов утра и свои развлечения снимали на телефон, а видео выложили в Instagram. Хулиганов задержали.

Как сообщили в полиции, оба задержанных находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поставив машину на железнодорожный переезд в момент движения грузового поезда, один из злоумышленников бегал по железнодорожному полотну, а другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста.

После задержания полицейские изъяли из автомобиля пистолет, похожий на газовый, который отправят на экспертизу. Hyundai Santa FE отправили на штрафплощадку.

25-летнего и 28-летнего мужчин поместили в изолятор временного содержания. Младший из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Задержанным может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали об учительнице с Ровенщины, которая из пистолета убила мужа, тяжело ранила 13-летнюю дочь и пыталась покончить с собой.

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