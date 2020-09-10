27.68 / 27.88 32.42 / 32.86
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Заработала почти миллион через Telegram: женщина "приспособила" мессенджер для сбыта "дури"

1:28 10 сентября 2020
Задержание наркодиллерши

Похоже, наркодилеры пытаются «не отставать от моды» и в добавку к «традиционным» каналам сбыта наркотиков ищут новые способы криминального «заработка».

Об одной из таких «технологически подкованных» наркодиллерш рассказали в столичном Управлении по борьбе с наркопреступностью.

Его сотрудники получили информацию, что жительница столицы с помощью сети Интернет организовала сбыт наркотиков.

Было установлено, что 33-летняя женщина создала в мессенджере Телеграмм канал, в котором предлагала различные виды наркотических средств и психотропных веществ, в частности «ЛСД» и каннабис. После получения средств злоумышленница отправляла товар по почте или присылала клиентам координаты с местом нахождения «закладки». Ежедневно женщина отправляла около 20 посылок и делала столько же «закладок».

При задержании распространительницу «дури» на одной из улиц Киева у нее изъяли 50 пакетов с марихуаной и «ЛСД».

Еще богаче оказался «улов» во время обыска в квартире фигурантки: там полицейские обнаружили несколько пакетов с марихуаной, общим весом около 2 килограммов и около тысячи пакетов «ЛСД». Стоимость изъятого по ценам «черного» рынка превышает 800 тысяч гривен.

Также полицейские изъяли весы, фасовочные пакеты, заметки о количестве сбыт наркотиков, телефоны, компьютерную технику и другие доказательства системного сбыта наркосредств.

Женщину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас ей готовится объявления о подозрении. За совершенное организаторше нелегального бизнеса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

По факту незаконных сделок с наркотическими средствами и психотропными веществами следователи столичной полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого правоохранителями обнаружена нарколаборатория, которая занималась производством метадона.

28

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Северо-Крымский канал

Путин пообещал "дорешать" вопрос водоснабжения Крыма

пожарный тушит огонь

В Киеве на Окружной горит гипермаркет "Ашан": фото с места ЧП

Навальный Алексей

Навального отравили новым вариантом "Новичка" — менее "быстрым", но более смертоносным, — Die Zeit

Малюська

Вынужден экономить: министр юстиции пожаловался на маленькую зарплату

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер