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Происшествия

«Думали, что виноват кондиционер»: подробности смерти украинца от коронавируса на курорте в Турции

11:39 10 сентября 2020
турция

На курорте в Турции, еще до введения обязательного масочного режима на пляжах, скончался украинец, житель города Виноградов Закарпатской области. Тест подтвердил, что у мужчины была коронавирусная инфекция. Умер турист от осложнения болезни.

Семья из Закарпатья — муж, жена и 12-летняя дочь — прибыли в турецкий Кемер 16 августа. Первые признаки заболевания у главы семейства проявились на 4-й день. «Плохо ему стало уже на четвертый день отдыха. Сначала думали, что кондиционер виноват, потому что за день до этого так же плохо было мне», — рассказала в эфире ТСН Виктория Лях, жена закарпатца.

В клинику семья обратилась после нескольких дней самолечения, 21 августа. «Мы принимали лекарства от гриппа. Мне вроде бы помогли, а мужу — нет. После трех дней неудачного лечения и ухудшения самочувствия и после того, как я перестала ощущать вкусы и запахи, поняла, что это такое», — добавила Виктория.

У мужчины ПЦР-тест в больнице подтвердил коронавирусную инфекцию. У дочери анализ на COVID-19 оказался положительным. Анализы Виктории Лях показали негативный результат.

«На следующий день мужу стало еще хуже: поднялась температура, началась рвота, его положили в больницу. Виктория с дочкой в это время были на изоляции в отеле», — рассказала подруга семьи Ирина Гуцол в комментарии PMG.ua.

Главу семейства перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но в ночь на 7 сентября мужчина скончался. «Вечером мы говорили, ему становилось лучше, должны были переводить, а ночью остановилось сердце. Проблем со здоровьем у мужчины не было, он спортсмен, сопутствующих болезней тоже не было. Остановку сердца врачи объяснили осложнением от коронавируса», — уточнила Гуцол.

Решить вопрос с возвращением тела украинца на родину семье удалось через консульство Украины в Анталии. Репатриация должна состояться 10 сентября.

Напомним, в августе Турция объявила о новом всплеске коронавируса в стране.

Фото Виктория Лях/Facebook

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