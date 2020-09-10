27.71 / 27.91 32.50 / 32.94
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Умани хасиды снесли карантинные заграждения: видео погрома

12:47 10 сентября 2020
хасиды

В Умани, готовясь к паломничеству хасидов, городские власти установили на подходах к культовым объектам специальные «антикоронавирусные» заграждения. Барьеры были поставлены таким образом, чтобы в местах молитвы не собиралась толпа. Впрочем, простояли конструкции недолго — прибывшие хасиды разгромили железные заграждения.

Видео из Умани приводит Facebook-страница Pavlovsky News.

Напомним, в текущем году в Умани ждут около трех тысяч хасидов-паломников — тех, кто успел въехать в страну до перекрытия границы. Обычно помолиться на могилу Рабби Нахмана в Умани приезжают до 30 тыс. хасидов, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Паломники были крайне недовольны введенными в Украине ограничениями.


154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ле-Ле с младшим братом

Родители подали в суд на 22-летнюю дочь, требуя, чтобы она воспитывала двухлетнего брата – девушка проиграла дело

Вадим Сухаревский

Вадим Сухаревский после нашумевшего приказа Зеленского сделал заявление

погода

Жарко, солнечно и без дождей: синоптики рассказали о погоде до конца недели

хасиды

В Умани хасиды снесли карантинные заграждения: видео погрома

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер